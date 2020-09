Wer kann Hinweise zu einem Diebstahlsfall in Artern liefern? (Symbolbild).

Artern. Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in Artern auf Beutezug waren.

In der Nacht zu Dienstag haben sich unbekannte unbefugt Zutritt auf das Außengelände eines Baumarktes in der Straße am Kalkfeld verschafft. Der oder die Täter haben nach Polizeiangaben mehrere Sitzgruppen und Sonnenschirme entwendet. Der Wert der erbeuteten Waren liegt bei rund 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

