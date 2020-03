Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ungewollte und gewollte Stille

Nun ging alles ganz schnell. Corona legt auch in unserer Region das gesellschaftliche Leben lahm. Keine großen Veranstaltungen mehr, keine Konzerte, keine Vorträge, Buchlesungen, Märkte, Partys, Einwohnerversammlungen, Versammlungen von Kommunalparlamenten. Und das für mehrere Wochen. Oder vielleicht sogar länger. Hoffentlich nicht. Es wird still in der Region. Denn nun schließen in den nächsten Tagen auch noch die Kindergärten und Schulen. Und andere Einrichtungen.

Wird da zu viel Panik gemacht? Sollte man gelassener sein?

Lieber eine Vorsichtsmaßnahme mehr als eine zu wenig. Denn dann wäre letztlich das Geschrei groß, man habe es doch gewusst, hätte man doch….

Betrachten wir die Situation besonnen und mit dem nötigen Ernst. Das Virus ist unsichtbar.

Und folgen wir in der Freizeit einfach mal einer Empfehlung vom Forst: ein ausgedehnter Waldspaziergang. Da kommt man sicher mal auf andere Gedanken, ist an der frischen Luft, kann die Ruhe genießen. Der Wald als Seelenort. Ja man kann fast sagen Zufluchtsort.

Die Stille hier in der Natur ist etwas Schönes.

Die Stille, die wir nun im gesellschaftlichen Leben erleben, ist es nicht. Doch die Maßnahmen tragen zu einem Stück Sicherheit bei. Die es letztlich aber nicht gibt. Man muss auf Arbeit, Einkäufe sind zu erledigen, öffentliche Verkehrsmittel muss man benutzen, es gibt Veranstaltungen im kleinen Kreis, im Terminkalender stehen Arztbesuche, Kinder und Enkelkinder wollen raus zum Spielen, sich mit Freunden treffen.