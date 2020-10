Seit einem Jahr zieht die 176 Meter lange Hängeseilbrücke über das Bärental Besucher aus ganz Deutschland in die Hohe Schrecke. Dagmar Dittmer, Vorsitzende des Vereins „Hohe Schrecke – alter Wald mit Zukunft“, zeigt sich am Jahrestag zufrieden, sieht aber auch noch Verbesserungsbedarf.

Wurde am 1. Oktober gefeiert?

Nein. Allerdings fand am 3. Oktober unter der Leitung von zwei zertifizierten Landschaftsführern eine öffentliche Wanderung statt, die von Braunsroda nach Hauteroda führte – 14,5 Kilometer. Am 24. Oktober sind dann noch mal nur die Braunsrodaer zur Brücke eingeladen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen und an der Brücke mit einem kleinen Imbiss mal Dankeschön sagen.

Bauherr der Brücke war Ihr Verein – ist die Vereinschefin zufrieden mit der Entwicklung?

Auf jeden Fall! Wir hatten nie mit einem solchen Ansturm gerechnet. Durch die Hängeseilbrücke hat die Hohe Schrecke bundesweit Bekanntheit erlangt. Das hat uns dann allerdings auch vor große Herausforderungen gestellt.

Wie viele Besucher kamen im Eröffnungsjahr?

Wir schätzen die Zahl auf 50.000 bis 60.000. Besucherstärkstes Wochenende war Pfingsten. Die Braunsrodaer haben über tausend Autos gezählt. Da haben wir dann kurzfristig Vereine als Parkeinweiser engagiert, sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Das war auch für Braunsroda eine Herausforderung.

Es gibt viel Lob für die Brücke von den Besuchern, im Gegenzug aber auch Kritik vor allem der betroffenen Anwohner. Wie wird damit umgegangen?

Wir nehmen jede Kritik ernst und prüfen sie. Wir haben die Beschilderung überarbeitet und den Wanderweg verfestigt. Jetzt sind wir am Rettungswegesystem. Bei unserer letzten Vorstandssitzung haben wir dieses Thema mit dem Kreisbrandinspektor sowie Verantwortlichen vom Rettungsdienst und der Feuerwehren Heldrungen, Reinsdorf und Gehofen erörtert.

Mit welchem Ergebnis?

Es ist sehr schwer, sich als Ortsfremder im Wald zurechtzufinden. Sowohl, wenn man Hilfe benötigt, als auch wenn man zur Hilfe gerufen wird. In der Überlegung ist ein Leit- bzw. Kennzeichnungssystem. Notsituationen lauern zwar eigentlich überall. Aber die Brücke ist ein künstliches Gebilde, geschaffen von uns, da werden wir uns auch drum kümmern.

Zur Zeit sind Teile der Infrastruktur rund um die Brücke provisorisch, etwa die Toiletten. Wie geht es damit voran?

Da sind wir noch im Gespräch mit der Stadt An der Schmücke. Die Stadt hat die finanziellen Mittel erhalten, um eine Toilettenanlage zu installieren. Auch die Parksituation wird sich entschärfen – die Besucherzahl wird nicht so bleiben wie bisher. Und falls es doch einen Ansturm gibt, dann können wir kurzfristig auf Vereine in Heldrungen, Ostramondra oder Donndorf zählen.

Wie ist es um Mülleimer oder Bänke am Weg bestellt?

Drei Bänke stehen inzwischen, auch direkt an der Brücke. Mülleimer bzw. Papierkörbe wird es aber nicht geben. Mein Wunsch wäre allerdings, noch ein bis zwei Bänke am Weg aufzustellen.

Wie sieht es an den anderen Zugangswegen zur Hängeseilbrücke aus?

Von Reinsdorf und Gehofen sind Wege ausgewiesen. Der Weg von Reinsdorf ist auch schon ausgeschildert, Ausgangspunkt ist am Darthaus. Für Gehofen liegt die Genehmigung zur Ausschilderung inzwischen vor, hier wird die Ausschilderung demnächst erfolgen. Dort ist der Ausgangspunkt die Ziegelei. Insider finden das, die anderen gelangen über Braunsroda an die Brücke. Es kommt auch bald die neue Wanderkarte in den Handel. In den nächsten 14 Tagen wird sie in der Touristinformation Wiehe/Unstruttal erhältlich sein.

Wie ist es um die Gastronomie bestellt?

Wir würden uns als Verein wünschen, dass die Gastronomie um die ganze Hohe Schrecke mehr mitzieht. Nicht nur die Brücke, sondern alle umliegenden Orte können auf schönen Wegen erwandert werden. In Garnbach mit dem „Fröhlichen Wanderer“ klappt das sehr gut, in Wiehe kann man in die „Tanne“ einkehren, in Donndorf in die „Klosterschänke“. In Burgwenden gibt es ein Café, in Hauteroda die Markusgemeinschaft. Das Gutshaus von Bismarck in Braunsroda hat jetzt einen neuen Koch eingestellt, hier sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.

Der typische Schrecke-Besucher kommt derzeit mit dem Auto. Kann man dort nicht auch mal ansetzen?

Unsere Überlegungen gehen in viele Richtungen. E-Bikes zum Beispiel. Da brauchen wir aber Ladestationen. Oder jemand fährt von Halle mit der Bahn nach Heldrungen und von dort mit dem Rad nach Wiehe. Man könnte auch Verpflegung in Rucksäcken anbieten, die später wieder abgegeben werden. Das sind alles Ansätze. Die IG Unstrutbahn plant, die Bahnstrecke von Roßleben wieder zu befahren. Fakt ist, man muss das attraktiver machen. Unser Ziel ist, dass man die gesamte Hohe Schrecke sieht.

Welche Infrastruktur in Braunsroda sieht die Vereinschefin in einem Jahr?

Ich hoffe, dass bis dahin das Toilettenthema geklärt ist. Und dass sich nicht mehr alles nur auf die Brücke konzentriert, sondern die Brücke als Teil des Enzian-Wiesenweges wahrgenommen wird. Wir haben überall in der Hohen Schrecke herrliche Wanderwege. Die Leute sollen sich beraten lassen – die Tourist-Information hat die Kontaktdaten zu den Wanderführern. Für jede Klientel ist etwas dabei.

Letzte Frage: Usain Bolt – wird der Leichtathletik-Superstar noch über die Brücke sprinten?

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir haben das jetzt erst mal ruhen lassen, das wäre in Coronazeiten viel zu gefährlich. Wir wüssten auch nicht, wie wir diesen Ansturm bewältigen sollen. Aber ich denke ab und zu schon noch daran.