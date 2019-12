Auch in Schönfeld gab es ein kleines Dorffest anlässlich des Fahrradfestes am Unstrut-Werra-Radweg im Juni dieses Jahres.

Artern. Durch diesen Verwaltungsakt kann der Radweg in der Gemarkung Schönfeld auch in Veröffentlichungen erscheinen.

Unstrut-Werra-Radweg ist nun gewidmet

Nach jeweils einstimmiger Empfehlung des Bauausschusses und des Hauptausschusses beschäftigte sich der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung in diesem Kalenderjahr mit einer Beschlussvorlage zum Unstrut-Werra-Radweg innerhalb der Gemarkung Schönfeld gemäß des Thüringer Straßengesetzes.

Für den Erlass der Widmungsverfügung ist der jeweilige Träger der Straßenbaulast zuständig. Träger der Straßenbaulast für sonstige öffentliche Straßen sind die Gemeinden, hier also die Stadt Artern.

Den meisten Diskussionsbedarf zur Vorlage gab es bereits im Bauausschuss. Hier erklärte Bauamtsleiterin Antje Große, dass der Landkreis auf eine Widmung des Radweges dränge, damit dieser in diverse Veröffentlichungen, beispielsweise die Touristengewinnung aufgenommen werden könne. Der Bauausschussvorsitzende Kevin-Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) zweifelte damals an, ob die Widmung ohne Weiteres möglich sei, weil der Radweg zum Teil durch ein Wohngebiet verläuft und auch von landwirtschaftlichen Betrieben genutzt werde. Hier musste die Stadtverwaltung noch einmal nacharbeiten und tat dies auch.

Im Hauptausschuss merkte dann Petra Buffi (Linke) nochmals an, dass bis zum endgültigen Beschluss auf der Stadtratssitzung alle Eigentumsverhältnisse geklärt sein sollten. Dies, so sagte Bauamtsleiterin Antje Große auf der Stadtratssitzung, habe die Stadtverwaltung in der Zwischenzeit getan, weshalb eine Widmung auch der Abschnitte des Radweges, die nicht auf städtischen Grundstücken liegen, möglich sei. Die Eigentümer hätten entsprechend zugestimmt. Dies ist durch Gestattungsverträge geschehen.

Um allen Anliegern gerecht zu werden ist künftig Abschnitt 1 auf den Flurstück 176/48 für den öffentlichen Straßenverkehr freigegeben, Abschnitt 2 auf den Flurstücken 14/37, 14/39, 76/3, 76/5 nur für Fußgänger und Radfahrer und Abschnitt 3 auf den Flurstücken 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/13, 21/3, 15/6 und 22 für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr. Aus diesem Grund konnten alle anwesenden Stadträte der Vorlage einstimmig zustimmen.