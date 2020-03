Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstrutbahn stellt Fahrplan zu Diskussion

Die Interessengemeinschaft Unstrutbahn hat den Fahrplanentwurf für das kommende Jahr ins Internet gestellt. So sollen möglichst viele Interessenten und Reisende die Möglichkeit erhalten, weitere Vorschläge zu unterbreiten.

Die Interessengemeinschaft plant derzeit einen Zugverkehr in Zusammenarbeit mit dem privaten Bahnanbieter Abellio von Wangen über Roßleben nach Donndorf und zurück. Nach erfolgreicher Instandsetzung der Strecke sollen die Bahnen dann auch bis Gehofen fahren.

Schon jetzt berücksichtigt wurden für das kommende Jahr an Samstagen in den Sommerferien beim Markt- und Ausflugsexpress, dass Besucher beispielsweise an Bahnwandertagen direkt zur Hohen Schrecke und zum Roßlebener Markt gefahren werden. Auch der Wunsch, zum Advent in den Weinbergen und zum Weinfest am 1. Mai, nach Roßleben reisen zu können, ist bereits in die Planung eingeflossen.

Wer noch ein weiteres Wörtchen mitreden möchte, kann bis zum 14. März den Entwurf des Fahrplans im Internet unter www.unstrutbahn.de einsehen und weitere Vorschläge unter der dort angegebenen Mailadresse einreichen.