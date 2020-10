Auch im Winterhalbjahr 2020/21 werden Maßnahmen für den Erhalt des Solgrabens durchgeführt. Davon profitieren insbesondere die einzigartigen Salzpflanzenbestände und Tierarten entlang dieses europäischen Schutzgebietes. Auftraggeber ist der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser.

Die Firma Gebhardt Garten- und Landschaftsbau aus Esperstedt legt im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes kleine Bewässerungsgräben am Ostufer des Solgrabens an. Aktuell wird am Solgraben gemäht und Beikraut ausgehackt. Diese Arbeiten sollen im Laufe dieser Woche abgeschlossen sein. „Ziel der Maßnahme ist es die umliegenden Bereiche mit Salzwasser zu versorgen und somit die Salzpflanzen zu fördern. Ein weiterer Kernpunkt des Projektes ist die Zurückdrängung der Schilfbestände im gesamten Gebiet“, sagt Tobias Ehrhardt vom Landschaftspflegeverband.

Schilfbestände sollen regelmäßig gemäht und die Rhizome ausgehackt werden

Um den konkurrenzschwachen Salzpflanzenarten mehr Platz zu bieten, sollen die Schilfbestände regelmäßig gemäht und die Rhizome ausgehackt werden. Durch die vor über zehn Jahren während des Life-Projekt installierten Schieber, könne Salzwasser aus dem Solgraben auf die westlichen Salzpflanzenbestände geleitet werden. Dadurch werde die Salzkonzentration in den neu angelegten Feuchtmulden und Rohbodenstellen erhöht und weiterer Lebensraum für salzliebende Arten wie den Gemeinen Queller oder die Stielfrüchtige Salzmelde geschaffen.

Mit Totholzfaschinen und einer Eichenpfahlreihe gesichert

Im Frühjahr 2021 werden dann die Gewässerufer bis zur Brücke an der Weststraße ebenfalls mit Totholzfaschinen und einer Eichenpfahlreihe gesichert. „Die Arbeiten werden vorzugsweise bei trockener Witterung durchgeführt um den Weg entlang des Solgrabens zu schonen“, erklärt Ehrhardt. Während der Baumaßnahmen könne es zeitweise zu Sperrungen des Weges kommen. Die Kosten für das gesamte Erhaltungsprojekt betragen 150.000 Euro. Finanziert wird das Projekt durch EU- und Landesmittel des EFRE-Programms, einem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.