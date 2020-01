Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterstützung fürs Kinderhospiz

Es war Mitte Dezember vergangenen Jahres, da rief der Bad Frankenhäuser FC Bayern München Fußballfanclub, die „Frankenhisser Red Stars“, es ist ein Verein, zu einer Spendenaktion zu Gunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland auf. Unter dem Motto „Red Stars Spendenfeuerwerk“ konnte der Verein bis zum Jahreswechsel 685 Euro sammeln. Eine stolze Summe – so der Verein.

„Neben vielen Privatpersonen spendeten auch Unternehmer und Vereine aus der Kurstadt für die Aktion, beispielsweise die Fitnesswelt und die Sportgemeinschaft Seehausen. Sie alle spendeten für todkranke Kinder, die in Tambach-Dietharz mit ihren Angehörigen ein paar unbeschwerte Tage verbringen können, weg vom Alltagsstress einer 24-Stunde-Pflege. Für einige Familien ist das Kinderhospiz sogar der letzte Weg, sind es die letzten gemeinsamen Stunden im Leben ihres Kindes“, schildert der Verein. Wer einmal dort vor Ort war, vergesse das nie wieder.

Als der Vereinsvorstand in diesen Tagen die frohe Nachricht an das Kinderhospiz überbringen wollte, habe sich Susann Körner-Söhle, die Leiterin vom Hotel Residenz in Bad Frankenhausen beim Fanclubvorsitzenden Steffen Kobrow mit der frohen Botschaft gemeldet, dass das Hotel die Einnahmen aus der Silvestertombola gerne über das „Red Stars Spendenfeuerwerk“ an die Einrichtung spenden möchte.

Es waren 600 Euro. Da sei die Freude beim Verein groß gewesen. Bei der Übergabe bedankten sich die Fanclubvertreter bei Susann Körner-Söhle herzlich für diese Geste. Somit kann eine Spendensumme von 1285 Euro an die Verantwortlichen des Kinderhospizes übergeben werden.

Es ist noch nicht lange her, da überreichten die Red Stars dem Kunstverein „White Pig“ der Stadt, der sein Domizil verlassen musste, eine Spende. Und es waren die Red Stars, die Ende 2018 zu einer Registrierungsaktion für die DKMS, die gemeinnützige Gesellschaft vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance, aufriefen. Die Resonanz war groß. Es gab zudem Spenden.

Der Verein hat 55 Mitglieder, vom Kind bis zum Senior, sie kommen aus den Regionen Bad Frankenhausen und Sangerhausen.