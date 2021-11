Marion Ziprian vom Verein Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie aus Mittweida war vor ein paar Jahren zu Gast in Artern um Trinkwasserproben von Interessierten auf Nitrat zu überprüfen.

Untersuchung von Wasser und Boden in Artern

Artern. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet ihre Dienste in der Salinestadt an.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Am Montag, 22. November, ist ein Team von 11 bis 12 Uhr in den Räumen des VdK-Sozialverbandes an der Leipziger Straße Artern und nimmt Wasser- und Bodenproben entgegen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf pH-Wert und die Nitrat untersucht werden. Dazu sollte ein Liter abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden, informiert die Arbeitsgruppe.

Weitere Informationen im Internet unter:afu-ev.org