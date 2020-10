Es herbstelt. Ob man es wahrhaben will oder nicht.

Der Birnbaum am Haus sieht morgens aus, als ob er in einer Waschküche steht. Bizarr recken sich seine Äste ins weiße Nichts. Und neulich, zum Feierabend, hätte ich fast mein Auto nicht gefunden.

Nicht, dass mir gerade mal wieder entfallen wäre, wo ich es am Morgen abgestellt hatte (seit der Parkplatz an der Arterner Redaktion Bauleuten als Lagerstätte für ihr Baumaterial dient, ist man als Mitglied der werktätigen Pendlergemeinschaft irgendwie permanent am Suchen).

Nein. Diesmal hatte es der Kastanienbaum, unter dem ich es an diesem goldenen Oktobertag abstellte, nahezu unter sich begraben mit seinem vielen Laub, dessen er sich den Tag über entledigt hatte. Auf dem Dach trug es eine hübsche Haube.

Zum Glück noch kein Schnee, dachte ich erleichtert. Den hätte ich jetzt erst noch abkehren müssen.

In Bad Frankenhausen sah ich am Wochenende Drachen in der Luft. Kinder sammelten im Park Kastanien. Der Nachbarin gehen die Einkochgläser aus, und abends um sieben wird es dunkel. Untrügliche Zeichen, die sich nicht mehr länger ignorieren lassen. Auch wenn die Sonne gelegentlich einen noch anderen Eindruck erweckt.

Haben Sie schon einen Termin für den Reifenwechsel?