Uraltes Steinsalz und Schnäpschen für die Gourmetküche

Foto: Henning Most

Kyffhäuserkreis. Ein Geschenkpaket aus den Tiefen des Sondershäuser Schachtes.

Nicht nur Streusalz für den Winterdienst wird im Bergwerk von Sondershausen zu Tage gefördert. Sondern auch eine 220 Millionen Jahre alte Delikatesse, die in einer Tiefe von 700 Metern aus dem Salzstock gebrochen wird, könnte jetzt den Weihnachtsteller zieren. Bevor das Gourmetsalz in schmucke Gläschen abgefüllt wird, müssen große Steinsalzbrocken in Handarbeit zu einer rieselfähigen, naturbelassenen Speisewürze mit vielen wertvollen Mineralstoffen zerkleinert werden.

Eine schicke Salzmühle (hergestellt in limitierter Auflage) bereichert das Thüringer-Steinsalz-Schmuckkästchen. Einst wurde Schachtschnaps als Deputatlohn in Zwei-Liter-Flaschen an die Bergmänner ausgereicht. Jetzt gibt es diesen als Schnäpschen „Glückauf“ und dazu passend einen Trinkbecher mit dem Abbild der heiligen Barbara und des Förderturms vom Petersenschacht. Ein Geschenkgutschein zum Besuch des Erlebnisbergwerkes rundet alles ab.