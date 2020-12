Urlaub als Ablenkung

Patrick Weisheit schöpft Kraft aus Gedanken an den Sommer.

Heute hatte ich wieder einmal richtig Freude an meinem Kalender. Der heutige Kalenderspruch passt nämlich wie Topf auf Deckel. Laut Kalender hat Alfred Polgar den Spruch geprägt „Lebenskünstler ist, wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihn noch im Winter wärmt“. Und wann hat ein solcher Spruch mehr gepasst, als in diesem Jahr? Im Frühjahr beschäftigte uns die Corona-Pandemie bereits und jetzt im Herbst und Winter auch wieder. Das Virus ist allgegenwärtig. Spätestens der aktuelle Lockdown führt uns dies wieder vor Augen.