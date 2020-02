Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Valentinstag zu zweit

Was gibt es Schöneres, als am Valentinstag einen entspannten Abend zu zweit zu genießen? Alle Verliebten sind daher am 14. Februar eingeladen, romantische Stunden in der Kyffhäuser-Therme Bad Frankenhausen zu verbringen. Egal, ob bei einem romantischen Bad oder einer entspannenden Massage – kann mann den Tag mit Kerzenschein ausklingen lassen. Die Angebote am Tag der Verliebten reichen vom romantischen Cleopatrabad bis zur Orientalischen Rasul-Zeremonie, jeweils mit Sektempfang. Hinzu kommen Massagen mit verschiedenen Aromaölen. zudem gebe es spezielle Partnerrabatte zum Valentinstag. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

Reservierung unter Telefonnummer (034671) 5123 oder E-Mail an kur@bad-frankenhausen.de