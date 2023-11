Vandalismus in der Innenstadt von Artern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich Unbekannte an der Bepflanzung in Arterns Innenstadt zu schaffen.

Artern. An den Pflanzentöpfen zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt haben Unbekannte ihrer Zerstörungswut offenbar freien Lauf gelassen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es in der Salinestadt eine Premiere: Unbekannte haben sich an der Bepflanzung in der Leipziger Straße in der Innenstadt ausgetobt, Pflanzen herausgerissen, die Bauhofmitarbeiter erst vor Wochen eingebracht hatten.

Die Bepflanzung gehörte zu den orange-farbenen Blumentöpfen, die in der Innenstadt zur Verkehrsberuhigung wie zur optischen Aufwertung des Bereiches beitragen sollen. An vier von sechs der öffentlichen Blumenkübeln wurde gewütet; an mehreren fehlte die Tanne. Zwei Bäumchen fand Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) aufgestellt an einem Stromkasten. Dass die Pflanztöpfe Opfer blinder Zerstörungswut werden, stimmt ihn traurig und ratlos. „Wir erwägen eine Anzeige bei der Polizei“, sagte er.