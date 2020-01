Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veränderte Öffnungszeiten

Die Verwaltung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz weist auf veränderte Öffnungszeiten der Ausstellung zum Stausee Kelbra hin. Diese kann ab sofort ausschließlich nach Voranmeldung jeden Donnerstag und Sonntag besucht werden. Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit zahlreicher Partner vor Ort, dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt und der Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz gestaltet. Im Vordergrund stehen die Talsperre und ihr Umfeld als Europäisches Vogelschutzgebiet „Helmestausee Berga-Kelbra“ und als bedeutender Rastplatz für Kraniche in der Zeit des Vogelzugs. Daneben werden zahlreiche weitere Themen rund um den Stausee, wie Hochwasserschutz, Fauna und Flora, beleuchtet. Die Ausstellung befindet sich im Strandbad Kelbra, Lange Straße 150. Für einen Besuch der Ausstellung am Sonntag werden Anmeldungen bis Freitag 12 Uhr entgegengenommen.

Interessenten melden sich telefonisch unter 034651/298890, per E-Mail an poststelle@suedharz.mule.sachsen-anhalt.de oder in der Biosphärenreservatsverwaltung in Roßla an.