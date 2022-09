Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis: Ortsmeisterschaftsfinale und viele Feste

Kyffhäuserkreis. Veranstaltungsangebote in großer Zahl: Unternehmungslustige im Kyffhäuserkreis haben am Wochenende die Qual der Wahl

Langeweile kommt bei diesem vollen Veranstaltungskalender am Wochenende garantiert nicht auf. Am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals laden zudem zahlreiche historische Gebäude zu einem Besuch ein.

Technikschau der Feuerwehr

Am Samstag lädt die Freiwillige Feuerwehr Sondershausen-Mitte zum Tag der offenen Tür ein. Ab 11 Uhr beginnt die Technikschau. Ab 14 Uhr sind Vorführungen der Jugendfeuerwehr zu erleben. 15 Uhr gibt es ein Feuerwehr-Puppentheater. Gegen 16 Uhr beginnen die Vorführungen der Einsatzabteilung. 17 Uhr werden die Stationsspiele ausgelost. Für Unterhaltung sorgen viele lustige Feuerwehrspiele und Späße.

Kindertrödelmarkt

Am Samstag findet in der Fußgängerzone in Sondershausen ein Kindertrödelmarkt statt. Kinder und Jugendliche verkaufen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr gebrauchte Spielsachen und Bücher. Bei schlechtem Wetter wird der Markt in die Galerie am Schlossberg verlagert.

Pflanzen, Gehölze und Koniferen

Am Sonntag werden von 8 bis 14 Uhr beim Pflanzenmarkt auf dem Marktplatz in Sondershausen verschiedene Pflanzen der Saison, Gehölze und Koniferen angeboten.

Start in die neue Spielzeit

Das Loh-Orchester startet am Samstag in Sondershausen in die neue Spielzeit. Im Haus der Kunst ist ab 18 Uhr das 1. Sinfoniekonzert mit dem neuen Generalmusikdirektor Pavel Baleff zu erleben. Um 17.15 Uhr gibt es im Haus der Kunst eine Konzerteinführung, für Schüler ist der Eintritt frei.

Wanderung bei Vollmond

Die mystische Seite des Frauenbergs in Sondershausen bei Vollmond können Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene am Samstag erleben. Natur- und Landschaftsführerin Maria Müllner lädt bei einer „Mystic mooshine & boomwhacker meditation“ dazu ein, die Nacht in einem neuen Licht kennenzulernen.

Start der 3,5 bis 4-stündigen Tour ist 20 Uhr an der Kirche St. Petri in Jechaburg.

555. Geburtstag wird gefeiert

555 Jahre wird Himmelsberg und feiert das ab Freitag. 19 Uhr geht es los am Freitag mit einem Dartturnier und einem Kartenabend auf dem Saal der ehemaligen Gaststätte. Am Samstag ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen bei Blasmusik am Backhaus. Ab 20 Uhr ist Tanzabend mit der Band Jörg & Co. auf dem Saal. Am Sonntag ist ab 10 Uhr Frühschoppen am Backhaus mit Enten-Roulette.

Spiel ohne Grenzen

Zu ihrem 175-jährigen Bestehen lädt die Freiwillige Feuerwehr Greußen am Samstag zum „Spiel ohne Grenzen“ mit Vorführungen und Tanz am Abend ein.

Puppentheater und Live-Musik

Dorffest ist am Wochenende in Rockstedt. Um 15 Uhr ist die Kaffeetafel im Schänkshof gedeckt, 16 Uhr führt das Puppentheater Carmen & Ronny im Gemeindesaal das Stück „Hase & Igel“ auf. Live-Musik mit Alleinunterhalter „Speck“ gibt es ab 20 Uhr. Am Sonntag 10 Uhr ist Frühschoppen, ab 11 Uhr gibt es Blasmusik auf dem Schänkshof. Ab 12 Uhr wird Wildschweingulasch mit Klößen und Rotkraut serviert.

Foto-Vernissage wartet

Im Juni feierte Gorsleben 1250-jähriges Bestehen. Die Fotografin Maria Belicevska-Stein hielt die einmaligen Augenblicke mit der Kamera fest. Am Samstag um 15 Uhr lädt die evangelische Kirchgemeinde zu einer Foto-Vernissage mit Maria Belicevska-Stein in der Bonifatiuskirche ein. Am Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Aktionen beim „Heimat shoppen“

Großer Bahnhof herrscht am 10. September von 10 bis 16 Uhr in Arterns Innenstadt. Unter dem Motto „Heimat shoppen“ findet dort der vierte Heimat- und 20. Gesundheitstag statt. Verschiedene Dienstleister und Unternehmen beteiligen sich an der Aktion für den Innenstadthandel und haben in ihren Geschäften oder an Ständen unterschiedlichste Aktionen geplant.

Finale der Ortsmeisterschaft

Am Samstag müssen sich Wiehes Einwohner vor hoffentlich vielen Zuschauern beim Finale der 1. Thüringer Ortsmeisterschaft der Funke-Tageszeitungen beweisen. Das Rahmenprogramm mit Infostand und Gewinnspiel, Kinderschminken und Aktionskünstler sowie DJ beginnt 14.30 Uhr. 15.45 Uhr starten die Wettbewerbe Hau den Lukas, Bungee Run, Heißer Draht, Human Bowling und Quiz. Von 17 Uhr bis zum Veranstaltungsausklang können sich die Besucher an den Eventmodulen ausprobieren. Für Verpflegung ist gesorgt.

Mit dem Zug zum Winzerfest

Von Freitag bis Sonntag hat die IG Unstrutbahn wieder Züge von Naumburg nach Roßleben organisiert. Besucher des Winzerfestes in Freyburg können diese Züge zur An- und Abreise nutzen. Abfahrten in Roßleben: Freitag, 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10.30, 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr. Von Freyburg geht es Freitagabend 22.29 Uhr und Samstagabend 22.30 und 0.19 Uhr retour nach Roßleben. Am Sonntag sind zweistündliche Rückfahrten von Freyburg bis 18.08 Uhr geplant.

Die erste Abfahrt ab Naumburg Hbf am Samstag- und Sonntagmorgen jeweils um 8.58 Uhr. Weitere Abfahrten am Naumburg Hbf sind dann 11.58, 13.58 und 15.58 Uhr.

Japanischer Film im Museum

Im Studiokino des Panoramamuseums in Bad Frankenhausen wird am Freitag, 20 Uhr, der japanische Film „Shoplifters – Familienbande“ gezeigt.