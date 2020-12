Die gebrauchten Schuhe werden mit Hilfe des Kooperationspartners Kolping-Recycling an Menschen in aller Welt weitergegeben, die sich anderweitig keine Schuhe leisten können.

Verein in Artern nimmt Schuhspenden an

Über die Aktion Shuuz wird Menschen geholfen, die sich keine neuen Schuhe kaufen können. Der Verein „Wir für Artern“ beteiligt ganzjährig an dieser Aktion und macht in der Adventszeit nochmals darauf aufmerksam. Der Verein profitiert von dem Erlös, den Shuuz bietet. So konnte der Verein bisher über 530 Paar Schuhe einsenden und dafür bares Geld erhalten.