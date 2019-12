Mettenschicht in der Barbarossahöhle 2019.

Rottleben. Traditionelle Veranstaltung Mettenschicht in der Barbarossahöhle stimmte mit Einblicken in die Geschichte und Musik auf das Weihnachtsfest ein.

Vergessene Schlösser und alte Adelsgeschlechter

Bergleute waren auf der Suche nach Kupferschiefer. 178 Meter waren sie schon tief im Berg bei Rottleben, als sie am 20. Dezember 1865 auf einen großen Hohlraum stießen. Ein Naturwunder, das schnell touristisch erschlossen wurde: die Barbarossahöhle.

Über 400 Zuschauer feiern tief im Berg die Mettenschicht

In diesem Jahr werden es wieder etwa 80.000 Besucher sein. Am Vortag vor Heiligabend laden das Team der Höhle sowie der Höhlentheaterverein zur traditionellen Veranstaltung „Mettenschicht“ in die Höhle ein. Die Mettenschicht ist ein alter bergmännischer Brauch. Es ist die Bezeichnung für die letzte eingefahrene Schicht vor dem Heiligen Abend. Dabei dankten die Bergleute durch Beten und Singen von Bergmannsliedern für den Bergsegen. Ein einfaches Essen beendete die Schicht.

Mettenschicht in der Barbarossahöhle 2019. Foto: Ingolf Gläser

Wieder gab es am 23. Dezember zwei Veranstaltungen mit einem Programm. Über 400 Zuschauer kamen. Tief im Berg brannten am Weg zum Tanzsaal Hunderte Lichter. Musikalisch stimmten Bläser der Kyffhäuserland-Musikanten sowie die beiden jungen Instrumentalisten Hugo Ludwig und Leonard Ose auf die Veranstaltung und die Weihnachtszeit mit dem Steigerlied ein. Dazu trafen sich Bergleute, aßen Fettbemme mit Gurke, tranken Bergmannsschnaps. In ihren Gesprächen ging es auch um die Geschichte. Es gibt neue Darsteller, Steiger und Hauer haben sich aus Altersgründen verabschiedet.

Es geht dem Höhlentheaterverein, er hat über 30 Mitglieder, Vereinsvorsitzende ist Angelika Böttcher, in der Mettenschicht zum einen um bergmännische Traditionen, aber auch, um Heimatgeschichte zu vermitteln.

Mettenschicht in der Barbarossahöhle 2019. Foto: Ingolf Gläser

Verbunden mit Höhengeschehen. Da widmet man sich immer anderen Themen. Im vergangenen Jahr waren es Klöster, Mühlen und die Kleine Wipper. In diesem Jahr hatte man sich dem Thema „Vergessene Schlösser und alte Adelsgeschlechter rund um den Kyffhäuser“ angenommen. Die Regie führte Annemarie Nestler. Es gab über 20 Mitwirkende, vom Jugendlichen bis zum Senior.

„Das beherrschende Adelsgeschlecht der Schwarzburger prägte über Hunderte Jahre die Region. Die inzwischen verfallenen Schlösser auf dem Rathfeld und nun auch das in Rottleben vom ehemaligen Eigentümer der Barbarossahöhle, von Rüxleben, der Kampf des Fördervereins vom Humboldtschen Schloss in Auleben, ehemals Schwarzburger Besitz, und vor allem das interessante Leben einer Schwarzburger Witwe waren Anlass für das Thema“, sagte Annemarie Nestler.

Mettenschicht in der Barbarossahöhle 2019. Foto: Ingolf Gläser

Clara von Schwarzburg, geborene Herzogin von Braunschweig, um 1600 Witwe des Wilhelms, musste Frankenhausen nach seinem Tod kinderlos als Witwe verlassen und das verfallene Schloss in Heringen beziehen. Eine Frau ihrer Zeit mit Verstand, lutherischem Glaube und Courage, noch lange verehrt als die „Gute Gräfin Clara von Schwarzburg“, stand im Mittelpunkt der ersten Szene.

Das Humboldtsche Schloss in Auleben mit seinen berühmten Bewohnern brachte einen Hauch Weltgeschichte in die Kyffhäuserregion. Auch der sogenannte niedere Adel wurde in die Erzählungen der Bergleute mit dem Rüxlebener Baron beleuchtet, ebenso ihr Arbeitgeber zur Zeit ihrer Anstellung.

Vom Publikum gab es viel Applaus. „Altes bewahren, Neues erfahren, das ist den Mitgliedern des Höhlentheatervereins wieder sehr gut gelungen“, sagte Anke Schreyer, die Werkleiterin der Barbarossahöhle.

Mettenschicht in der Barbarossahöhle 2019. Foto: Ingolf Gläser

Mit der Mettenschicht bleiben alte Bräuche lebendig. Mit warmen Worten stimmte Anke Schreyer die Zuhörer auf das Weihnachtsfest ein. Und zum Abschluss der Veranstaltung gab es auf dem Weg ans Tageslicht Bläsermusik der Kyffhäuserland-Musikanten, Bergmannsbemme und Bergmannstrunk.