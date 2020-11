In Esperstedt haben derzeit die Bauleute das Sagen: Der Ortsteil der Stadt Bad Frankenhausen befindet sich in der Dorferneuerung, aktuell ist der Bereich Alter Friedhof in der Kur – ein Wunsch des Dorferneuerungsrates.

Zur Baumaßnahme gehört nicht nur die Neugestaltung und Aufwertung des gesamten Areals mit seinen Wegen, den alten Fliegergräbern und den Ehrenmalen durch die Stadt. Auch das Straßenbauamt Nordthüringen wird mitziehen. Und der Kyffhäuser Ab- und Trinkwasserverband KAT sprang ebenfalls mit ins Boot und verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen.

Schwerpunkt ist der zweite Bauabschnitt – die Bushaltestelle an der Ortsdurchfahrt

Die Baumaßnahme in zwei Abschnitte geteilt. Schwerpunkt ist der zweite Bauabschnitt – die Bushaltestelle an der Ortsdurchfahrt. Sie soll nach modernen Kriterien umgestaltet werden. Was bedeutet: die Bucht verschwindet. Künftig hält der Bus direkt an der Straße. Auf der Stadtratssitzung am 26. November sollen die Leistungen vergeben werden. Dann könnten die Bauarbeiten unverzüglich beginnen.

„Vorausgesetzt, dass die Baufirma schnell loslegen kann, soll noch im Dezember die Bushaltestelle mit dem Wartehäuschen verschwinden und der ehemalige Haltestellenbereich Bestandteil der Neugestaltung Alter Friedhof werden“, kündigt Bauamtsleiterin Carola Müller-Niemann an. Für den Öffentlichen Personennahverkehr werde ein Ersatz-Halt eingerichtet. „Die Haltestelle wird übergangsweise in den Ort verlegt. Der Bus hält dann im Bereich Bürgerhaus/Spielplatz“, so die Bauamtsleiterin.

230.000 Euro sind für die Baumaßnahme veranschlagt

Insgesamt 230.000 Euro sind für die Baumaßnahme veranschlagt. 142.000 Euro davon kommen aus dem Landesprogramm Dorfentwicklung und Dorferneuerung, 76.000 Euro beträgt der Eigenanteil der Stadt. „Eine gute Maßnahme. Wir sind froh, dass wir in der Dorferneuerung sind. Das bedeutet eine Aufwertung für den Ort“, sagt Carola Müller-Niemann. Allein die Verjüngungskur der Haltestelle kostet 174.000 Euro. Das Straßenbauamt Nordthüringen erneuert in diesem Bereich die Schwarzdecke. Verkehrsteilnehmer müssen während der Zeit der Bauarbeiten mit Einschränkungen rechnen.

Bis spätestens Sommer 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.