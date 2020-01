Die Grundschule in Udersleben befindet sich an der Hauptverkehrsstraße des Dorfes.

Verkehrsberuhigung vor Grundschule angemahnt

Die Verkehrssituation im Dorf war ein gewichtiges Thema in der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates von Udersleben. Dabei sei der Straßenbereich an der Grundschule besonders wichtig, sagte Ortsteilbürgermeister Volker Jahn (pl). Es gebe da zwei Probleme. Zum einen würden Autofahrer die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer bereits nach wenigen Metern vergessen, zudem sei am Ausgang der Straßenengstelle aus Richtung Sportplatz der Blick nach rechts in den Bereich der Schule schlecht. Hier sind Ein- und Ausgang.

Volker Jahn habe, wie er sagte, mit einem Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde des Kreises darüber gesprochen, zudem habe es von ihm die Anregung gegeben, dass hier an der Schule ein Fußgängerüberweg entstehen soll, um für mehr Sicherheit der Schulkinder zu sorgen. Es werde mit dem zuständigen Mitarbeiter der Behörde ein Vor-Ort-Termin geben, wann, stehe noch nicht fest. Was den Fußgängerüberweg anbelangt, so seien dafür bestimmte Zahlen an Fahrzeuge sowie Fußgänger, die die Straße überqueren, nötig. Der Ortsteilbürgermeister wolle beim Termin mit der Straßenverkehrsbehörde auch die aus seiner Sicht nötige Leitplanke an der Straße Ortseingang aus Richtung Esperstedt ansprechen. Es gehe um den Bereich Hang in der Nähe des Friedhofes. Die Stelle sei gefährlich, zum Glück sei noch nichts Schlimmes passiert. Mit Blick auf den Haushalt der Stadt Bad Frankenhausen für dieses Jahr, der noch nicht beschlossen ist, wurde wieder der schlechte Zustand der Straße am Friedhof angesprochen. Die Arbeiten waren im vergangenen Jahr vorgesehen, die Ausschreibung ergab jedoch wesentlich höhere Kosten als die eingeplanten 35.000 Euro. Die stehen laut Stadtverwaltung, so die Nachfrage, weiter zur Verfügung, zudem nenne der Haushaltsentwurf für 2020 weitere 30.000 Euro. Die Straßenbau-Planungen seien abgeschlossen, betonte Volker Jahn, erst wenn es einen beschlossenen und genehmigten Haushalt gebe, könne das Thema Friedhofsstraße wieder angegangen werden. Der Ortsteilbürgermeister hatte für den Sportverein, Heimatverein sowie Rassegeflügelzuchtverein Fördermittel aus dem „Landesprojekt zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels“ beantragt. Da habe es, wie er in der Ratssitzung sagte, für den Sport- sowie den Heimatverein eine Absage gegeben, darüber sei er verwundert und enttäuscht. Eine Zusage zur finanziellen Förderung habe es aber für den Geflügelzuchtverein gegeben, der Pächter des Bürgerhauses ist. Hier sind Instandsetzungsarbeiten im Versammlungsraum vorgesehen.