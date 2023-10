Vermeintlicher Kuh-Diebstahl mit Happy End im Kyffhäuserkreis

Seehausen. Als eine Kuh von einer Koppel bei Seehausen verschwand, gingen Polizei und Besitzer zuerst von einem Diebstahl aus. Doch es kam anders:

Am Montagnachmittag wurde die Polizei im Kyffhäuserkreis informiert, dass eine Kuh von einer Koppel bei Seehausen verschwunden sei. Wie die Polizei mitteilte, ging der Besitzer zunächst von einem Diebstahl aus.

Doch bereits am darauffolgenden Morgen klärte sich die Situation auf. Einem Jäger war es gelungen, die Kuh mittels Wärmebildkamera aufzuspüren. Die vermisste Kuh hatte in der Zwischenzeit ein Kalb geboren. Vermutlich hatte sie sich für die Geburt an einen ruhigen Ort zurückgezogen.

Die Kuh und das Kalb sind wohlauf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.