Vermittler zwischen Feuerwehren und Verwaltung

Seit Anfang dieses Jahres gibt es in der Verwaltung der Landgemeinde eine neue Stelle – die des hauptamtlichen Feuerwehrwartes. Bekleidet wird diese von Elko Wendt, der sich aktuell noch in der Einarbeitungsphase befindet und schon klare Aufgaben für dieses Jahr vor sich hat.

Per Initiativbewerbung hat er bei der Stadtverwaltung auf sich aufmerksam gemacht. „Ich bin seit 2009 Mitglied der Roßlebener Feuerwehr und seither mit Herzblut Feuerwehrmann“, sagt Wendt. In seiner Bewerbung habe er der Verwaltung aufgezeigt, welche Aufgaben in Bezug auf die Feuerwehren auf diese zukommen im Zuge der Fusion. Damit hatte er schließlich den Bürgermeister und die Hauptamtsleiterin überzeugt. „Durch die Fusion ist natürlich der Wirkungskreis viel größer geworden und man sieht erst einmal, wie viel Arbeit die Organisation der sieben Feuerwehren im Ordnungsamt macht“, sagt Wendt. Außerdem hätten die Wehrführer bei der Verwaltung nach einem direkten Ansprechpartner gefragt, den sie nun in ihm bekommen haben.

Inventar aller Wehren digital erfassen

In diesem Jahr steht vor allem die Inventarisierung in den sechs Wehren in Roßleben, Wiehe, Nausitz, Bottendorf, Donndorf, Kloster Donndorf/Kleinroda und Schönewerda auf dem Plan. „Wir haben Laptops mit einer speziellen Software an die Wehrführer ausgegeben, damit sie uns zuarbeiten können“, erklärt Wendt. Beispielgebend sei hier die Feuerwehr Roßleben, bei der bereits ein Barcode-System angewendet wird. Jeder Ausrüstungsgegenstand vom Helm bis zum Schlauch ist mit einem Barcode versehen, der elektronisch mit einem Scanner erfasst werden und in eine Datenbank aufgenommen werden kann. Dieses System solle nun auch in den sechs anderen Wehren Einzug finden. Dabei rechnet Wendt damit, dass die Inventarisierung noch bis ins kommende Jahr hinein dauern wird.

Eine Herausforderung für seine Arbeit ist auch, dass derzeit auf dem Gebiet der Landgemeinde noch drei Feuerwehrsatzungen gelten, nämlich eine für Nausitz, eine für Roßleben, Bottendorf und Schönewerda sowie eine für Wiehe, Donndorf, Kloster Donndorf und Kleinroda. Die Stadtverwaltung sei aber bereits damit beschäftigt, eine Beschlussvorlage zur Vereinheitlichung der Satzungen zu erstellen, die dann in den Ausschüssen und schließlich im Stadtrat besprochen und verabschiedet werden kann. „Alle sieben Wehren sollen aber in ihrer jetzigen Struktur auch erhalten bleiben“, betont Wendt, der auch an den regelmäßigen Wehrleiterausschüssen teilnimmt, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Außerdem soll bei der Instandsetzung der Feuerwehrgebäude in 2020 Schönewerda bevorzugt werden. In 2021 wird dann voraussichtlich Bottendorfs Feuerwehrhaus instandgesetzt. Aber auch an den anderen Feuerwehrhäusern würden fortwährend kleine Instandsetzungen durchgeführt.

Zu den weiteren Aufgaben von Elko Wendt zählen unter anderem auch das Schreiben von Beförderungsurkunden und anderen Dokumenten, die in den Wehren gebraucht werden. „Gerade jetzt, wo nach und nach alle Jahreshauptversammlungen in den Wehren stattfinden, zu denen in der Regel Beförderungen oder Versetzungen aus der Einsatz- in die Alters- und Ehrenabteilung vorgenommen werden, ist da Einiges zu erledigen“, sagt der Feuerwehrwart.