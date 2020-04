Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Verrückte Läufer

Ich bin Läufer – und habe zahlreiche Lauffreunde. Und obwohl derzeit wegen Corona keinerlei Laufveranstaltungen stattfinden dürfen, stehen wir über die sozialen Netzwerke allesamt in regem Kontakt. Dadurch erfahre ich, auf welche verrückte Ideen andere kommen, um nicht einzurosten.

Einer zum Beispiel lief 176 Mal rund um den Leipziger Marktplatz – am Sonntag, 8 Uhr morgens, geisterhaft leer. Damit hatte er seinen Frühjahrsmarathon intus. Ein anderer kraxelte 77 Kilometer durch die Jenaer Kernberge. Ein dritter spulte im Unstrut-Hainich-Kreis, einsam, einen Marathon herunter. In 2:50 Stunden (!), wies seine Sport-App aus. Sein Kommentar: „Musste mich zügeln…“

Den Vogel schoss aber ein Franzose ab: Er lief einen Marathon auf seinem Balkon. Sechs Meter hin, sechs zurück…

Nun ja, viele halten mich für laufverrückt. Sechs Mal Training pro Woche, rund 20 Wettkämpfe pro Saison, ein Marathon im Jahr. Doch, warum auch immer, ich habe mir in der Corona-Zeit noch keine Eskapaden geleistet. Ich drehe brav meine Standardrunden, auf denen ich mich maximal acht Kilometer von daheim entferne.

Exzesse? Keine Lust! Ich freue mich lieber vor – auf gemeinsame Läufe in der Zeit danach. Und bin gespannt, in welcher Form all die „Verrückten“ dann antreten werden.