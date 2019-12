Gebäude der Feuerwehr in Gehofen.

Der Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) Freitag, 20. Dezember, ab 18 Uhr zur Einwohnerversammlung in den Schulungsraum der Feuerwehr ein. Es sollen aktuelle Themen in der Gemeinde erläutert werden. Außerdem gibt es Raum für Anfragen der Bürger. Die Veranstaltung soll in gemütlicher Atmosphäre stattfinden.