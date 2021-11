Versammlung der Jagdgenossen in Voigtstedt

Voigtstedt. Alle Eigentümer bejagbarer Grundstücke innerhalb der Gemarkung Voigtstedt sind eingeladen.

Zur Genossenschaftsversammlung sind alle Jagdgenossen der Gemarkung Voigtstedt am Freitag, 19. November, ab 19 Uhr in den Gemeindesaal in Voigtstedt an der Alten Schenkstraße eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Kassenbericht, die Vorstellung eines Satzungsentwurfes sowie der Beschluss dieser, Vorschläge für den Vorstand samt anschließender Wahl und Raum für Diskussionen.

Angesprochen sind qua Gesetz alle Eigentümer bejagbarer Grundstücke innerhalb der Gemarkung. Eine Vertretung kann samt formloser Vollmacht geschickt werden.