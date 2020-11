Im Rathaus in Artern findet die Versammlung statt.

Versammlung der Jagdgenossenschaft in Artern

Die Jagdgenossenschaft Artern lädt am Dienstag, dem 10. November, zu einer nichtöffentlichen, internen Mitgliederversammlung ab 18 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses in Artern ein. Gefragt sind für diese Versammlung alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdrevier Artern gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. Auf der Tagesordnung steht diesmal unter anderem auch die Neuwahl des Wahlvorstandes.