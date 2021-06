Versammlung des Familienbadvereins

Wiehe. Ums Freibad und seinen Verein geht es in Wiehe.

Der Familienbadverein „Hohe Schrecke“ lädt am Montag, 5. Juli, in Wiehe zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Dabei wird Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen und auf bevorstehenden Aufgaben geblickt. „Die Versammlung findet im Familienbad unter freiem Himmel statt und jeder, der kommen will, ist dazu herzlich eingeladen“, sagt Vereinsvorsitzender Dirk Köhler. Der Abend soll dann gemütlich am Grill ausklingen. Der Familienbadverein hat 72 Mitglieder.