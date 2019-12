Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vertragsangebot vorgelegt

In das Warten auf Fortschritte in Sachen Ersatzneubau für den Kindergarten „Bienchen“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Heldrungen kommt Bewegung. „Wir haben ein Vertragsangebot ausgearbeitet, das liegt jetzt bei der Awo“, erklärte auf Nachfrage der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke, Holger Häßler.

Das Kindergartengebäude in der Thomas-Müntzer-Straße hatte ein dauerhaftes Nässeproblem und dadurch nachhaltig Schaden genommen. Seit zwei Jahren wird es nicht mehr genutzt. Sein Ausweichquartier hat der Kindergarten seither in der alten Schmücke-Grundschule, die eigens dafür hergerichtet wurde. Erst in diesem Jahr wurde die Betriebserlaubnis bis 2021 verlängert. Zwischenzeitlich sah sich die Awo nach einem anderen Standort in Heldrungen um und brachte im Zuge dessen auch ein neuartiges Betreuungsmodell ins Gespräch.

Inhalt des Vertragsentwurfs ist der Abriss des schadhaften Kindergartengebäudes sowie ein zweigeschossiger Neubau in Fortsetzung des Erbbaupachtvertrags. „Zielsetzung ist, dass in der 4. Kalenderwoche im Stadtrat über den Vertrag beschlossen werden kann“, so Häßler.