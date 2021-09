Die Verabschiedung von Katja Strohmeyer vom VdK fand am 24. August 2021 in kleiner Runde in Artern statt. Mit dabei waren der Kreisvorsitzende Bernd Reiber(von links), Kreisjuniorenvertreter Ronald Römer, Katja Strohmeyer, die Arterner Ortsverbandchefin Ina Römer, der Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Frankenhausen Hans-Jörg Kolakowski und die Kreisfrauenvertreterin Birgitt Korte.