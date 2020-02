Verwilderte Ziege soll eingefangen werden

Sie ist seit ein paar Jahren ein kleiner Star im Kyffhäusergebirge bei Steinthaleben. Für viele ist sie sogar schon eine Art Maskottchen. Nun verbreiteten sich Gerüchte, dass das Tier entnommen werden soll. Die Lokalredaktion hat daraufhin bei den Behörden nachgefragt.

Die Ziege auf einem Foto aus dem Jahr 2017. Foto: Archivfoto: Ingolf Gläser

„Wir haben heute mit Entsetzen erfahren, dass die seit zirka fünf Jahren freilebende und freiheitsliebende Ziege aus der Gemarkung Steinthaleben/Rottleben, entnommen werden soll – was auch immer das heißt“, mit diesen Worten wendete sich Christine Krause aus Steinthaleben an die Lokalredaktion.

Die Ziege störe niemanden. Christine Krause kenne viele Menschen aus Bad Frankenhausen, Rottleben, Steinthaleben, Kelbra und weiteren Orten, die sich an diesem Tier erfreuen. „Selbst die Kinder in den Schulbussen freuen sich, wenn sie die Ziege sehen“, betont sie. Auch in der Facebook-Gruppe „Gemeinde Kyffhäuserland“ war das Tier Thema, weil sich eine Nutzerin Sorgen machte. Im Zuge dessen sprach ein Nutzer auch davon, dass das Landratsamt samt Polizei vor Ort gewesen sei. Die Ziege sei immer mal Thema im Amtsbereich, verhalte sich aber nicht auffällig und komme augenscheinlich mit ihrer Freiheit gut zurecht. Auch sei es im Ordnungsamt bekannt, dass das Tier gefüttert werde, sagt Nicole Eller vom Ordnungsamt des Kyffhäuserlandes auf Anfrage. „Das Tier kann eigentlich nur entnommen werden, wenn es eine Gefahr für Menschen oder sich selbst darstellt. Ein entsprechender Antrag liegt mir aber nicht vor“, sagt Eller.

Die Ziehe lebt dem sogenannten Pfannspring im Naturschutzgebiet Süd-West-Kyffhäuser. Heinz-Ulrich Thiele, Pressereferent des Landratsamtes sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Dieser Bereich ist ein traditioneller Brutplatz des Uhu. Die alleinige und temporäre Anwesenheit der Ziege in der Steilwand stellte für den Brutplatz des Uhu in den ersten Jahren keinen direkten Konflikt dar. In den vergangenen Jahren musste im Rahmen der Überwachung der Uhu-Brutplätze allerdings festgestellt werden, dass die späterhin begonnene Fütterung der Ziege und insbesondere die damit verbundene Anwesenheit von Menschen direkt unterhalb des Brutplatzes, vom Uhu nicht toleriert wurde.“

Die sehr störungsempfindliche Großeule sei, bedingt durch die regelmäßige Anwesenheit von Menschen und die dadurch häufigere Anwesenheit der Ziege im direkten Umfeld des traditionellen Brutplatzes vergrämt worden, so dass seit 2017 keine erfolgreichen Bruten des Uhu mehr erfolgten. Aus diesem Grund wurde die untere Naturschutzbehörde durch den Artbetreuer der Arbeitsgruppe Artenschutz aufgefordert, das Tier aus dem Naturschutzgebiet zu entnehmen. „Derzeit wird versucht, den Besitzer des Tieres zu ermitteln, damit dieser das Tier einfängt und seinen Verpflichtungen als Tierhalter nachkommt“, sagt Thiele.

Unabhängig davon sei das Betreten des Naturschutzgebietes außerhalb befestigter und ausgewiesener Wege, die Anlage von Futterstellen sowie die Störung oder Beunruhigung frei lebender Tiere an ihren Brut- und Zufluchtsstätten entsprechend der Verordnung über das Naturschutzgebiet verboten.