Vier Schulen und ein Kindergarten von Covid-19 betroffen

Das Covid-19-Virus greift auf die Bildungseinrichtungen im Kyffhäuserkreis über. Es müssen vorerst Einrichtungen in Roßleben, Hohenebra, Westerengel, Oldisleben und Ebeleben schließen.

Wie Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, muss der AWO-Kindergarten in Roßleben mindestens am Montag, dem 9. November, geschlossen bleiben. Auch die Grundschule in Westerengel ist betroffen und muss für mindestens eine Woche geschlossen werden. Die Grundschule in Ebeleben muss für mindestens zwei Tage schließen und an der Grundschule in Hohenebra sollen zunächst alle Schüler der beiden dritten Klassen zuhause bleiben. Die Gemeinschaftsschule in Oldisleben muss mindestens vom 9. bis 11. November schließen. An allen Einrichtungen gab es mindestens einen positiven Befund. Laut Thiele ergeben sich die unterschiedlichen Maßnahmen aus der Intensität der Infektionen. An allen Einrichtungen sollen nun umfangreiche Tests stattfinden. Los geht es bereits am heutigen Sonntag im Roßlebener Kindergarten. Weitere Informationen folgen.