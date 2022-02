Viertklässler räumen Streuobstwiese in Oldisleben auf

Oldisleben. Außerdem pflanzten die Schüler im Anschluss Birnenbäume.

Auf der Streuobstwiese am Ortseingang von Oldisleben in Richtung Bahnhof Heldrungen herrschte in den letzten Wochen reges Treiben. Die Schüler der Klassen 4 aus der Gemeinschaftsschule Oldisleben rückten mit Sägen und Handscheren an und befreiten die dortigen Obstbäume vom Wildwuchs. Mit Spaß und Eifer trugen die Mädchen und Jungen die entfernten Äste und Zweige zusammen, wie Silke Bartsch berichtet. Zum Abschluss der Aktionswoche pflanzte schließlich jede Klasse einen Baum einer seltenen Birnensorte. Auf der Streuobstwiese gedeiht seit 2019 auch wieder die lange als verschollen geglaubte Apfelsorte „Göhrings Renette“, die aus Oldisleben stammt.