Volksbankkunden sparen trotz miserabler Zinsaussichten

Eigentlich lädt die Nordthüringer Volksbank regelmäßig im Frühjahr zu ihrer jährlichen Vertreterversammlung ein, um ihren Mitgliedern über das abgelaufene Geschäftsjahr zu berichten.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Bank-Vorstand, Aufsichtsrat und geladene Gäste mussten sich Corona wegen nicht nur mit einem verspäteten Termin arrangieren, sondern auch mit einem deutlich verkleinerten Rahmen mit Hygienekonzept.

44 von 178 eingeladenen Vertretern, dazu zwanzig Gäste konnten Aufsichtsrat und Vorstand der Nordthüringer Volksbank im „Burghof“ auf dem Kyffhäuser begrüßen. Die Bundesaufsicht der Finanzdienstleistungen habe Banken bis zum IV. Quartal General- und Vertreterversammlungen untersagt, weshalb man die nachgeholte Versammlung gleich am ersten Tag des letzten Quartals einberaumt habe: „Wer weiß, was noch kommt“, sagte Bank-Vorstand Peter Herbst.

Auch 2019 sei es gelungen, im Kerngeschäft, der Finanzierungs- und Vermögensbetreuung der Kunden, erfolgreich zu sein. „Unsere Bilanzsumme ist auf 764 Millionen Euro weiter gestiegen. Dieses Wachstum war erneut getrieben durch die Einlagen unserer Kunden. Im Wettbewerb haben wir uns weiterhin gut behauptet. Die gesamten Ausleihungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 nunmehr 308 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 13 Prozent. In 2019 haben wir insgesamt 49 Millionen Euro Finanzierungen für unsere Privat- und Geschäftskunden zur Verfügung gestellt“, so Herbst.

Obwohl es keine Produkte mehr mit einem positiven Zinssatz gebe, seien die Kundeneinlagen weiter gestiegen. Zum Bilanzstichtag betrugen die Gesamteinlagen 589 Millionen Euro. „Wir danken für das Vertrauen, weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass Geld auf Konten, welches nicht für den Konsum gedacht ist, durch die Inflation zum Vermögensverlust führt“, warnte Herbst allerdings.

Und nicht nur das. Mittlerweile habe die Bank auf gewerblichen Einlagen ab einem bestimmten Sockelbetrag sogar Negativzinsen eingeführt.

Dass in breiten Teilen der Bevölkerung mittlerweile ein Umdenken in Sachen Sparformen stattgefunden habe, sehe man an den weiter wachsenden Wertpapier- und Fondsbeständen, die bei der Nordthüringer Volksbank nunmehr annähernd 150 Millionen Euro betragen. Auch spiele „die Nachhaltigkeit bei unseren Anlagen“ eine große Rolle, mit der sich Geld verdienen lasse. „Als Zeichen unserer Nachhaltigkeit wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden in diesem Herbst 22 Bäume am Kyffhäuser pflanzen, so Herbst.

Mit Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung brachte der Banker das erneut rückläufige Zinsergebnis zur Sprache. „Das muss zwingendermaßen so sein, wenn die EZB-Politik die Zinsgestaltung vornimmt und diese nochmals verstärkt wurde“, so Herbst. Während beim Provisionsergebnis ein leichter Anstieg zu verzeichnen sei, stiegen auch die Sach- und Personalkosten. Ziel sei es daher, Prozesse zu optimieren und Kostensenkungspotenziale zu nutzen. „Dabei steht immer an erster Stelle eine zukunftsorientierte und moderne Bank zu sein“, erklärte der Bank-Vorstand. In diesem Zusammenhang kündigte er an, in den nächsten drei Jahren in die Standorte Bad Frankenhausen und Sömmerda „erhebliche Summen für eine umfassende Neugestaltung“ zu investieren.

Den Jahresüberschuss und die Gewinnverteilung erläuterte der Aufsichtsratsvorsitzende der Nordthüringer Volksbank, Karl-Ernst Heerwagen. Aufgrund der stabilen und guten wirtschaftlichen Situation habe die Bank einen Antrag gestellt, trotzdem Dividende auszuzahlen. Die Vertreterversammlung folgte dem Vorschlag Heerwagens und beschloss zwei Prozent. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden ordnungsgemäß entlastet. Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat stellten sich Alexander Link und Eckehardt Rößler. Beide wurden erneut gewählt.