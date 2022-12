Vom Handy-Stammtisch bis Zwergentreff in Roßleben

Roßleben. Das Mehrgenerationenhaus in Roßleben ist eine Einrichtung für Groß und Klein, die das soziale Miteinander der Landgemeinde prägt.

Das Mehrgenerationenhaus Roßleben bietet in der Woche unterschiedlichste Angebote für Groß und Klein. Am 7. Dezember findet zwischen 10 und 11 Uhr ein Handy-Stammtisch statt; zwei Tage später, am 9. Dezember, folgt zwischen 15 und 17 Uhr eine digitale Sprechstunde mit Maik Sandmüller. Für den 14. Dezember ist ab 15 Uhr der Zwergentreff geplant. Zur besseren Organisation der Veranstaltungsangebote bitten die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses um vorherige telefonische Anmeldung unter der Nummer 034672 93 783.