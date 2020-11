Von der Salzgewinnung in Artern zum kleinsten Naturschutzgebiet Deutschlands

Tobias Ehrhardt vom Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser zeigt den Felsen-Beifuß, der am Arterner Solegraben wächst. In Mitteleuropa kommt der Korbblütler nur noch hier vor.

Der Arterner Solgraben mit seiner Halophytenvegetation ist wahrscheinlich eines der ältesten Schutzgebiete Deutschlands, es stand bereits 1908 unter Schutz. Hier sind Pflanzen- und Tierarten zu finden, die es sonst nur noch in Küstennähe gibt. Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser hat jüngst Unterhaltungsmaßnahmen am Solgraben in beauftragt. In loser Folge wird in dieser Zeitung künftig Sehens- und Wissenswertes aus Deutschlands kleinstem Naturschutzgebiet vorgestellt. Los geht es heute mit Informationen über die Historie des Solgrabens, dessen industrielle Nutzung, die Entstehung des Naturschutzgebietes und einem Überblick über wichtige Tier- und Pflanzenarten.