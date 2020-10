Vor 30 Jahren: Mutiger Einsatz in Bad Frankenhausen für den Beitritt zu Thüringen

Einige der Mitglieder der Bürgerinitiative „Land Thüringen“ präsentieren nach 30 Jahren noch einmal das Transparent, das sie am 11. März 1990 am Kyffhäuser-Denkmal anlässlich einer Wahlkundgebung der Bauernpartei gezeigt haben. Zusehen sind Ernst Schneider, Jörg Wurdak, Wolfgang Sauerbier, Bernd Otto, Reginald Pöschner und Ingo Meyer (von links).

Der Zeitgeist spielte den mutigen Männern in die Hände. Im Rahmen einer Bürgerinitiative sammelten sie über 6000 Unterschriften für den Anschluss der alten schwarzburg-rudolstädtischen Landesteile an Thüringen. Daraus ergab sich schließlich der Anschluss des gesamten Altkreises Artern an den Freistaat. Wolfgang Sauerbier und seine Mitstreiter von damals denken gern an diese bewegte Zeit zurück.