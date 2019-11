Vorbehalte gegen weiteren Lebensmittelmarkt

Bereits vor einem Jahr hatte die Saller Unternehmensgruppe aus Weimar, die bereits in ganz Thüringen diverse Einkaufszentren geplant hat, bei der Arterner Stadtverwaltung angefragt, ob Interesse besteht, einen weiteren Markt in Artern zu schaffen. Ins Auge gefasst hatte das Unternehmen dabei die Industriebrache an der Reinsdorfer Straße, auf der einst die Hallesche Mitteldeutschen Bau AG (HMB) einen Standort unterhielt. Einst eines der größten Baukombinate der DDR, wurde die HMB 1993 von dem türkischen Konzern Tekfen übernommen. Kurzfristig wurde die Anfrage von Saller im Dezember 2018 von der Tagesordnung einer Stadtratssitzung genommen.

Nun hat Saller erneut bei der Arterner Stadtverwaltung angefragt und ihr Interesse an der Industriebrache bekundet, um der ein Sondergebiet Einzelhandel zu schaffen. Obwohl davon offiziell noch nicht die Rede ist, ist bekannt, dass dort ein Rewe-Markt entstehen soll und eventuell auch der Bekleidungsanbieter KiK seine Arterner Filiale dorthin verlagern möchte. In der vergangenen Woche befasste sich bereits der Arterner Ortschaftsrat mit einer Beschlussvorlage, die den Bürgermeister zur Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrages mit Saller ermächtigen soll. Mit 7-Nein zu 4-Ja-Stimmen wurde eine Empfehlung letztlich verweigert. Es gab hier vor allem Vorbehalte dahingehend, dass es in Artern bereits auf rund 5000 Quadratmetern Lebensmittelmärkte gibt und, dass das Gelände der HMB auch eine mögliche Entwicklungsfläche für touristische Konzepte wäre. Diese Fragen tauchten auch wieder in der Diskussion des Bauausschusses am Dienstagabend auf. Das Endergebnis war aber ein anderes als im Ortschaftsrat.

„Das aktuelle Bild das Grundstücks ist unschön. Ein neuer Markt wäre ein besserer Anblick. Aber vielleicht sollten wir auch überlegen, das Grundstück als Stadt zu erwerben und dort Platz für einen neuen Bauhof schaffen“, eröffnete Steffen Baumann (CDU) die Diskussion. Für den Konsumenten sei die Ansiedlung eines Rewe-Marktes in Artern gut, da der Edeka, der im gleichen Preissegment rangiert, qualitativ nachgelassen habe: „Wenn ich die beiden Filialen in Sangerhausen und Artern vergleiche, sehe ich in Artern höchstens eine B-Klasse“, so Baumann. Auch habe er Informationen darüber, dass die Immobilie, in die Edeka eingemietet ist, eventuell verkauft werden solle, weshalb es fraglich sei, ob Edeka unter diesen Umständen noch in Artern investieren wolle. Andererseits gab er zu bedenken, dass sich die Stadt auch die Belebung der Innenstadt auf die Fahnen geschrieben habe.

Allerdings, so gab Klaus-Bert Kindinger (Fraktion Sport) zu bedenken, gebe es aktuell kaum Einzelhändler, die ein Geschäft in der Innenstadt eröffnen wollen. Auch sei er der Meinung, dass sich der Edeka in Artern nicht gerade anstrenge und entsprechende Konkurrenz das Geschäft beleben könne. Der Ausschussvorsitzende Kevin-Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) betonte, dass der türkische eigner von HMB die Fläche unbedingt verkaufen wolle und man bedenken solle, dass auf dem Grundstück eventuell auch noch Altlasten aus DDR-Zeiten liegen könnten. „Ich glaube, wenn wir Saller jetzt vergrämen, werden wir ewig auf dem Grundstück sitzen bleiben“, so Schirmer.

Wolfgang Koenen (Linke), Arterner Ortschaftsbürgermeister, gab zu bedenken, dass das Areal im Flächennutzungsplan als mögliche Grünausgleichsfläche vorgesehen ist. Während seiner Amtszeit als Arterner Bürgermeister habe er Saller, die auch die Einkaufszentrum an der Schönfelder Straße mit Aldi und Rossmanngeplant haben, angeboten dieses Einkaufszentrum um die Dömäne oder die Grundstücke auf der anderen Straßenseite samt Busbahnhof zu erweitern, was sich aber zerschlagen habe. „Der neue Markt wäre vielleicht interessant für die Reinsdorfer, die dann nicht mehr über den Berg zum Rewe in Heldrungen fahren müssten und für den Durchgangsverkehr an der Bundesstraße. Ansonsten haben wir aber genug Lebensmittelmärkte“, so Koenen. Daraufhin gab Thomas Jentzsch (SPD) zu bedenken, dass sich der Verkehr in Artern, sobald die Umgehungsstraße zwischen dem Autobahnkreisel und Ringleben fertig sei mehr in den Norden der Stadt verlagern werde und der Rewe an der Reinsdorfer Straße ziemlich verloren wäre. Deshalb sehe er dieses Areal eher als Entwicklungsfläche für touristische Konzepte. Auch fehlten in der Stadt generell Flächen für einen Grünausgleich.

Hier hakte Schönfeld Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (pl) ein und sagte: „Wir haben schon Flächen, da diese aber oft nicht beräumt sind, fallen die kaum jemandem auf“.

Uwe Ratayczak (pl), Ortschaftsbürgermeister von Voigtstedt sagte, er sei generell eher für die Belebung der Innenstadt. Da das unternehmerische Risiko bei Entwicklung des Grundstücks aber allein bei Saller liege und die Stadt nicht die nötigen Mittel für eine Entwicklung aus eigener Tasche habe, sollte man Saller gewähren lassen: „So wäre zumindest eine Dreckecke in Artern beseitigt“, so Ratayczak.

Darauf entgegnete Wolfgang Koenen, dass man bei der Entwicklung einer Stadt auch mal einen langen Atem brauche und nicht immer nach der nächstmöglichen Lösung greifen solle. Klaus-Bert Kindinger führte daraufhin aus, dass Artern auch sein Erscheinungsbild ändern müsse, wenn man Investoren anlocken wolle. Die Beräumung des besagten Grundstücks sei dann ein wichtiger Schritt. „Ich glaube nicht, dass ein Investor noch Artern kommt, weil es hier so schön ist. Investoren suchen günstigen Baugrund, gute Infrastruktur und Arbeitskräfte“, entgegnete Koenen.

Auch Joachim Pfündner (CDU) plädierte dafür, sich an den erst 2018 aktualisierten Flächennutzungsplan der Stadt zu halten, welcher den Fokus auf die Belebung der Innenstadt lege. Darauf entgegnete Steffen Baumann, dass nicht Märkte wie Rewe, sondern der Internethandel die wahre Konkurrenz für die Einzelhändler in der Innenstadt seien.

Der Ausschussvorsitzende beendete die Diskussion schließlich damit, dass es bei der aktuellen Vorlage erst einmal darum gehe, Saller die Möglichkeit zur Planung zu geben, über diese dann alle Gremien eh noch einmal entscheiden müssten. Daraufhin sprachen sich fünf Ausschussmitglieder für eine Empfehlung der Vorlage aus und nur zwei dagegen.

