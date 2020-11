Vorschläge für Ehrenamtsgala in Artern

Die Stadt Artern plant am 4. Dezember ihre Ehrenamtsgala. Die Ehrung soll in diesem Jahr coronabedingt im Gemeindesaal Voigtstedt, vorbehaltlich einer möglichen neuen Coronaverordnung für den Dezember, stattfinden. solle die Veranstaltung stattfinden. Notfalls sollen die Preisträger ohne Präsenzverleihung gekürt werden. Vereine, Verbände, Institutionen und Einwohner sind aufgerufen bis zum Freitag, 13. November, ihre Vorschläge bei der Stadtverwaltung einzureichen. Die Vorschläge sollten Name und Vorname des zu Ehrenden, dessen Alter, dessen ehrenamtliche Tätigkeit und eine kurze Begründung für die Ehrung enthalten.

Rückfragen bei Hauptamtsleiter Martin Reising unter Telefon: 03466/ 325555.