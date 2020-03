Georg Müller hängt in Bad Frankenhausen die ab sofort geltenden Richtlinien der Kleintierpraxis zum Schutz von Besuchern und Personal vor Corona auf.

Kyffhäuserkreis. Praxen haben geöffnet – Tierarzt kündigt aber im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung klare Richtlinien für die Besucher an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorsichtsmaßnahmen auch bei Tierärzten

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben auch Tierärzte im Kreis reagiert und ergreifen im Hinblick auf den Besucherverkehr ab sofort besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das kündigt Georg Müller von der Praxengemeinschaft Kyffhäuser an, die Kleintierpraxen in Bad Frankenhausen, Sömmerda und Buttstädt hat. „Wir versuchen natürlich, unsere Praxen so lange wie möglich offen zu halten“, stellt er klar.

Damit reagiert der Veterinärmediziner auf viele telefonische Anfragen von Tierbesitzern. Allerdings seien einige Richtlinien nicht zu vermeiden. So seien Besucher ab sofort angehalten, nur noch mit einer Person das zu behandelnde Tier zu begleiten. „Mitunter kommt die ganze Familie mit dem Meerschweinchen. Das ist immer ganz niedlich und darüber freuen wir uns auch“, erzählt Müller. „Aber in dieser Zeit ist es besser, sich auf eine Begleitperson zu beschränken. Nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch dem des Personals.“ Zu den Richtlinien gehört darüber hinaus, dass sich nicht mehr als zwei bis drei Personen im Wartezimmer aufhalten. „Wer beim Eintreten ins Wartezimmer sieht, dass sich dort schon mehrere Personen aufhalten, solle wieder ins Freie treten, telefonisch das Praxisteam verständigen und warten, bittet der Tierarzt. Wer sich selbst gerade krank fühle, solle anrufen und das weitere Vorgehen telefonisch mit dem Praxispersonal besprechen. „Wir machen auch Termine mit den Leuten und kommen zu ihnen nach Hause“, so der Tiermediziner. Während der Untersuchung und Behandlung werden die Tiere fortan ausschließlich von den Praxismitarbeitern behandelt. Wobei sich der Halter in einiger Entfernung im Sichtbereich des Tieres aufhalten kann. Seit Montag unterrichtet ein Schreiben an der Tür aller drei Praxen über die Vorsichtsmaßnahmen, zudem wird auf der Internetseite der Praxengemeinschaft informiert. Diese Bestimmungen gelten ab sofort. Er könne sich vorstellen, so Dr. Müller, dass andere Praxen es ähnlich handhaben.