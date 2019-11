Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag im Regionalmuseum

Als im vergangenen Jahr der Turmknopf der Oberkirche heruntergenommen und geöffnet wurde, befand sich darin auch ein Pergamentdokument aus dem Jahr 1627. Durchaus gut informiert, berichten darin Frankenhäuser Ratsherren und Pfänner von Geschehnissen des Krieges, der bereits 9 Jahre andauerte und nun auch die Kyffhäuserregion vollauf erfasste. Mit allen Drangsalen als Plünderung, Zerstörung und Vergewaltigung in Berührung gekommen, wünschten sie sich nichts sehnlicher, als das „Gott gebe Friede zu unseren Zeiten“. Doch dieser Krieg sollte noch viele Jahre andauern und auch nach Verkündigung des Friedens von Münster und Osnabrück 1648 keineswegs beendet sein. Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges wird in der Historie mit dem Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 verbunden. Bewaffnete protestantische Adlige des Königreich Böhmen drangen in die Prager Burg Hradschin ein und warfen die Statthalter des Königs von Böhmen, einem katholischen Habsburger, aus dem Fenster. Durch die Niederlage der Aufständischen 1620 in der Schlacht am Weißen Berg nahe Prag gelangten erste Flüchtlinge nach Sachsen und Thüringen. Ab 1626 waren die schwarzburgischen und sächsischen Gebiete im Norden Thüringens zum Spielball der rivalisierenden Mächte geworden. Die sächsische Feste Heldrungen war nur ungenügend gesichert. Einige der vorhandenen Geschütze waren noch vor Ausbruch des Bauernkrieges 1525 gegossen worden. Letztlich wurde sie erobert und gegen Ende des Krieges gar „geschleift“.Bereits 1626 gebarten sich sowohl katholische als auch protestantische Truppen gegenüber der einheimischen Bevölkerung auf ungeheuerliche Weise. Streit und Zank innerhalb des Hauses Schwarzburg verschlimmerte die Situation zusätzlich. Regionale Adlige, die in Friedenszeiten kaum einer Erwähnung wert gewesen wären, stiegen in militärischen Diensten empor und wurden im Schutz der rivalisierenden Mächte zu einer Bedrohung des Herrschaftsgebietes der Schwarzburger und sogar des Kurfürsten von Sachsen selbst. Zu ihnen gehörte Ernst Albrecht von Eberstein auf Gehofen, der in den Diensten der Landgrafen von Hessen-Darmstadt zu einem General mit militärischem Geschick und Erfolg aufstieg. Gegenüber ihm verhielten sich die Grafen von Schwarzburg fast unterwürfig, gaben regional das Amt Frankenhausen preis, um ihren Herrschaftssitz Sondershausen weitgehend von Verheerung frei zu halten. Unter anderem darüber wird Dr. Ulrich Hahnemann am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr im Festsaal des Regionalmuseums im Vortrag „Gott gebe Friede zu unseren Zeiten“ – Die Kyffhäuserregion im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648“ berichten.