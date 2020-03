Bad Frankenhausen. Helios-Kliniken führen Ansteckungsgefahr mit Corona-Virus als Grund an.

Vortrag im Reha-Zentrum abgesagt

Die Helios-Kliniken haben wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus vorerst ihre Informationsveranstaltungen in der Region abgesagt. Davon betroffen ist am Donnerstag, den 5. März, auch das Reha-Zentrum des DRV Bund in Bad Frankenhausen. Dort war ein Gastvortrag geplant, der sich mit „Erkrankungen der Arterien“ beschäftigen sollte.

Die abgesagten Vorträge sollen später nachgeholt werden, teilten die Helios-Kliniken am Mittwoch mit. Mit den Absagen werde den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gefolgt, weil sich in aller Regel ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen für diese Veranstaltungen interessieren. Diese sollen aber keinen unnötigen Infektionsrisiko ausgesetzt werden, heißt es.