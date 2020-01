Vortrag zu Heizkosten

Sondershausen. Der Energieberater Lars Lange gibt am 30. Januar Tipps zum Sparen in der Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“.

Wie entstehen eigentlich meine Heizkosten? Ist mein Energieverbrauch hoch oder niedrig? Und wo gibt es Sparpotenzial? Antworten auf diese Fragen gibt die Verbraucherzentrale Thüringen am Donnerstag, 31. Januar. Der Vortrag „Heizkosten in Wohnungen senken“ findet von 17.30 bis 19 Uhr in der Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“ (Bürgerzentrum Cruciskirche, Crucisstraße 8) statt. Energieberater Lars Lange erklärt den Aufbau und die Bestandteile einer Heizkostenabrechnung. Der Experte zeigt, welche typischen Fehler hierbei oft gemacht werden und wie Verbraucher die Höhe ihrer Heizkosten selbst bewerten können. Zudem erfahren die Zuhörer, welche Gründe ein erhöhter Verbrauch haben kann und wie sie ihre Heizkosten durch einfache Maßnahmen dauerhaft senken können. Der Eintritt ist frei.