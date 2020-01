Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag zur Suchtproblematik

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien findet in Zusammenarbeit von Landkreis und Gemeinde Kyffhäuserland am Freitag, 21. Februar, ab 18 Uhr, ein Vortrag in der Kyffhäuserland-Grundschule in Rottleben statt. Thema der Veranstaltung ist die Suchtprävention zu Alkohol, Tabak und Medien.