Vorweihnachtszeit mal anders

Es weihnachtet.

Kaum war der Totensonntag vorbei, gingen überall die Lichter an. Als könne die Adventszeit gar nicht schnell genug beginnen.

In den Fenstern leuchten Schwibbögen, in den Vorgärten die guten alten Bekannten in Gestalt von Rentieren. An Dächern, in Bäumen und rund ums Haus hängen Lichterketten. Und blinkende, blitzende und farbwechselnde Kugeln und Sterne habe ich auch entdeckt. Die Vielfalt der Weihnachtsbeleuchtung scheint unerschöpflich.

Ich werde am Wochenende die Deko hervorholen: Nussknacker, Räuchermännchen, Pyramide. Dabei scheint es gerade erst neulich gewesen, als ich die Holzfiguren abstaubte und in ihren Kisten wieder auf den Boden brachte. Daran merkt man, wie die Zeit vergeht. Und genau so schnell wird Weihnachten sein.

Doch anders als sonst muss man sich die Einstimmung auf das Fest diesmal woanders holen als am Glühweinstand bei Bläsermusik auf dem Weihnachtsmarkt. Im Fernsehen gab’s neulich schon Tipps, wie man sich Pilzpfanne und geröstete Mandeln macht. Die Welt wird immer verrückter. Demnächst drechseln wir auch noch unsere Räuchermänner selber.

Ich ziehe es vor, mir bei einem abendlichen Spaziergang ein Auge zu holen. Vielleicht laufen wir uns ja über den Weg?!

Haben Sie einen besinnlichen ersten Advent!