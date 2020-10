Wanderung durch Voigtstedt

Der Verein Wir für Artern lädt am Sonntag, dem 11. Oktober, zur nächsten Borlachwanderung ein. Diesmal geht es in die Ortschaft Voigtstedt. Geführt wird die barrierefreie Wanderung mit anschließender Einkehr in dem Gemeindesaal und Öffnung der Heimatstube vom Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Heimatstube Voigtstedt, Eberhard Kuhnert. Startpunkte sind 9 Uhr an der Wetterwarte in Artern mit gemeinsamer, nicht barrierefreier Wanderung zum nächsten Treffpunkt 10 Uhr am Parkplatz am Busbahnhof in Voigtstedt. Bei schlechtem Wetter ist gemeinsamer Start 10 Uhr am Gemeindesaal in Voigtstedt.

Über eine verbindliche Anmeldung bis zum 8. Oktober an Diana Zimmermann unter 0176 / 24 712 912 wird gebeten.