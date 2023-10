Wanderung und Whisky in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Ein besonderes Angebot wartet am Wochenende darauf, entdeckt zu werden.

„Whisky on the Rocks“ heißt der Titel einer Wanderung, die am Samstag, dem 21. Oktober, in Bad Frankenhausen angeboten wird. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im Stadtpark, Thomas-Müntzer-Straße. Mit dem Sommelier und Naturführer Heiko Rohr geht es laut Mitteilung des Naturparks Südharz durch die herbstlichen Bad Frankenhäuser Wälder im Naturpark Kyffhäuser. Beim moderierten Tasting von fünf hochwertigen Whiskys kommen Natur- und Genusserlebnis zusammen, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen werden telefonisch unter 0176/ 550 54 110 entgegen genommen. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Person.

www.genuss-wanderungen.de