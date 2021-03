Wann und wo müssen Masken im Kyffhäuserkreis getragen werden?

Die neue Allgemeinverordnung, die am 11. März in Kraft tritt, sieht neben der Öffnung von Bildungseinrichtungen bis zur 6. Klasse auch Vorschriften zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ab dem sechsten Lebensjahr und der qualifizierten Gesichtsmaske ab dem 15. Lebensjahr vor. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

