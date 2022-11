Was es dieses Jahr auf dem Arterner Weihnachtsmarkt zu entdecken gibt

Artern. Das Programm für das zweitägige Treiben in der Salinestadt steht. Es gibt Selbsthergestelltes, Schausteller und reichlich Kultur.

Am 3. und 4. Dezember gibts besonders viel Weihnachtsflair auf dem Boulevard, rund um den Geschwister-Scholl-Platz. Etwa 25 Engagierte aus der Arterner Ehrenamtlichen-, Kultur- und Sportszene steckten dafür die Köpfe zusammen. Samstags wird von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr in die Innenstadt geladen.

Der weihnachtliche Startschuss fällt am 3. Dezember um 14 Uhr. Der Markt wird erstmals nach den vorhergehenden zwei Corona-Jahren durch die Ortschaftsräte, die Vereine und der amtierenden Salzprinzessin Lena I. eröffnet. Mit letzterer gibt es nach der Eröffnung eine Autogrammstunde. Ab 14.10 Uhr stimmt das Arterner Schalmeienorchester auf die Weihnachtszeit ein.

Ab 15 Uhr unterhalten mit „Bummi“ und der „Magdalenenstraße“ zwei der drei Kitas der Stadt, bevor sich ab 16 Uhr der Weihnachtsmann angekündigt hat und nicht nur auf die kleinen, sondern auch auf neugierige Erwachsene wartet. Ab 17.30 Uhr sorgt die lokale Band „Four Chains“ für die musikalische Unterhaltung.

Die dritte Kita der Stadt aus dem „Regenbogen“ läutet am 4. Dezember um 11 Uhr das Kulturprogramm ein, bevor um 11.30 Uhr das Einstimmen auf die Weihnachtszeit mit Lea Eckardt in die nächste Runde geht. Ab 13 Uhr gehört den Tänzern des Arterner Turnvereins (ATV) die Bühne. Nur eine Stunde später schaut der Weihnachtsmann das zweite Mal an jenem Wochenende zu den Salinestädtern. Ab 14.30 Uhr bringt Hendryk Zunkel allen Zuhörern Musik und gute Stimmung näher. An beiden Tagen gibt es selbsthergestellte Produkte zu entdecken; außerdem warten Schausteller und Karussell, heißt es von den Organisatoren. Hunger können Besucher bei Gerichten frisch aus der Pfanne oder vom Grill stillen.