So schnell, wie mal gedacht, wird es nun doch nichts mit dem Einbringen eines Entwurfes des Doppelhaushaltes 2020/2021 von Bad Frankenhausen in den Stadtrat. Das war für die nächste offizielle Sitzung am 28. November angedacht. Neuer Termin ist der Februar kommenden Jahres.

Das hat, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf TA-Nachfrage sagte, vor allem zwei Gründe. Zum einen habe man aus technischen Gründen noch nicht alle Daten der beiden neuen Ortsteile Ichstedt und Ringleben, die zuvor zur Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern gehörten. Zum anderen gebe es derzeit keinen in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt. Das betrifft 2020 und 2021.

Die Wunschliste, was in den beiden kommenden Jahren gemacht werden muss, kann oder sollte, ist lang. Die Fachabteilungen der Stadtverwaltung haben alles zusammengetragen. Mit dem Ergebnis, wie Bürgermeister Strejc betonte, dass es für 2020 im Verwaltungshaushalt ein Minus von rund 600.000 Euro gibt, im Vermögenshaushalt von etwa einer Million Euro. Ein Jahr später, 2021, sieht es so aus: Da klafft im Verwaltungshaushalt ein finanzielles Loch von knapp über 400.000 Euro, im Vermögenshaushalt von gar 2,4 Millionen Euro. Wie gesagt, es ist eine Wunschliste.

„Nun haben die fünf Fraktionen im Rat, SPD, Linke, CDU, die beiden Wählergemeinschaften Pro Frankenhausen sowie Gemeinsam für Bad Frankenhausen Zeit, um sich mit dem Haushalt zu beschäftigen, zu diskutieren, Vorschläge zu machen, wie und ob es Veränderungen bei den Einnahmen, Steuern, Gebühren, Beiträge, geben soll – oder nicht. Und was ihnen bei den Investitionen wichtig ist, was man in die nächsten Jahre schiebt oder ganz streicht“, schildert der Bürgermeister.

In den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung nach umfangreichen Streichungen dem Stadtrat einen in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Nun sollen, so Strejc, die Fraktionen wesentlich stärker in die Erstellung des so wichtigen Zahlenwerkes einbezogen werden. In dem, was die Verwaltung nun als Entwurf vorlegt, seien keine Erhöhungen bei den Hebesätzen der Steuern vorgesehen. Sie zu verändern, sei eine politische Entscheidung. Als Beispiele für Investitionen, die im Haushaltsentwurf für die nächsten zwei Jahre stehen, nannte Strejc die Sanierung der beiden Kindergärten in den neuen Ortsteilen Ringleben und Ichstedt in einem Umfang von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Da gebe es aus jetziger Sicht auch keine Fördermittel, müsse die Kommune die Ausgaben allein stemmen. Im Blick habe man Investitionen von rund 800.000 Euro in die freiwilligen Feuerwehren, da gehe es auch um die Anschaffung von Fahrzeugen sowie den grundhaften Ausbau des Altstädter Marktes.

Weitere Vorhaben gibt es für die Kyffhäuser-Therme, die touristische Erschließung des schiefen Turmes, die Aufwertung des Kurparkes, es gibt weitere Straßenbauvorhaben in Ichstedt, hier ist der Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband (KAT) im Einsatz. Es geht aber auch um die Sanierung von Fußwegen, die Beschilderung von Wanderwegen, den Neubau eines Friedhofsgebäudes (bisher Container). Angedacht sei die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle eines Wanderwegewarts gemeinsam mit der Gemeinde Kyffhäuserland und der Stadt Sondershausen.