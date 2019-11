Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasser floss bis in den Keller

Vom Obergeschoss bis in den Keller laufendes Wasser in einem Fünf-Geschosser bescherte gestern Mittag in Artern Feuerwehr und Polizei einen Einsatz im Wohngebiet auf dem Königstuhl. Da der Mieter der Wohnung die Wohnungstür nicht öffnete, hatten Hausbewohner über die Rettungsleitstelle die Feuerwehr alarmiert. Den Hilfskräften blieb nach Angaben von Wehrleiter Peter Hauthal zunächst nichts anderes übrig, als das Wasser im ­gesamten Aufgang abzustellen und anschließend auf das Eintreffen der Polizei zu warten, um sich in deren Beisein Zutritt zur Wohnung des Verursachers zu verschaffen, um dort der Überschwemmung auf den Grund zu gehen.