Wasserburg empfängt wieder Gäste

Nach den umfangreichen Lockerungen des coronabedingten Lockdown darf auch die Jugendherberge Wasserburg Heldrungen nun wieder Gäste empfangen. Allerdings in stark eingeschränktem Umfang, wie beim Landesverband Thüringen des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) zu erfahren war. Denn Schulklassen dürfen bis auf Weiteres nicht kommen.

„Am 18. März mussten wir alle Jugendherbergen aufgrund der Verordnung des Freistaates Thüringen schließen“, erklärt Monika Kraft vom DJH-Landesverband Thüringen auf Nachfrage in Weimar. Für die Mitarbeiter ging es einen Tag später in Kurzarbeit. „Durch die komplette Schließung mussten wir allen Gästen absagen. Das bedeutete für den gesamten DJH Landesverband einen Verlust von 77.376 Übernachtungen bis 31. Mai“, blickt die Assistentin der Geschäftsführung drei Monate zurück. Und die schwierige Zeit ist damit noch lange nicht zu Ende. „Die Bundesländer haben Schulfahrten zum Teil bis zum Ende des Jahres untersagt“, so Kraft.

Dennoch sind alle froh, dass der Herbergsbetrieb nun langsam wieder hochgefahren wird. Denn für den DJH-Landesverband heißt das nun, mit der Wasserburg wie mit allen anderen Jugendherbergen auf Individualtourismus zu setzen. Sind die preisgünstigen Übernachtungsmöglichkeiten an den Wochentagen in der Schulzeit oft mit Schulklassen ausgebucht, freuen sich die Jugendherbergen jetzt auf Familien, Paare, Alleinreisende oder Feiergesellschaften, die ein paar Nächte in ihren Häusern verbringen.

Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen ging auch vor der Wiedereröffnung der Jugendherbergen nichts ohne spezielle Vorbereitungen gegen eine mögliche Corona-Ausbreitung. „Hygienepläne sind für jeden Standort zu erstellen, ein Pandemieplan, ein Infektionsschutzkonzept, eine Gefährdungsbeurteilung vorzulegen sowie umfangreiche Mitarbeiterschulungen durchzuführen“, teilt Monika Kraft mit. Hinzu komme ein erhöhter Reinigungs- und Desinfektionsaufwand, die Umsetzung der Abstandsregelungen sowie das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Auch auf die Zimmerbelegungen wirken sich die Vorsorgemaßnahmen aus: In jedem Zimmer darf maximal eine Familie (ein Hausstand) untergebracht werden, jedem Gast muss ein eigener Sanitärbereich zugewiesen werden beziehungsweise im Zimmer zur Verfügung stehen.

Auch in der Küche haben die Mitarbeiter auf entsprechende Hygiene und Abstand zu achten. So dürfe kein Büffet gereicht werden, wie Monika Kraft mitteilt. „Unsere Gäste können ihre Essenswünsche jeweils gegenüber der Herbergsleitung äußern, damit die Mahlzeiten entsprechend vorbereitet werden können. Je Gästezahl werden die Speiseräume genutzt, gegebenenfalls werden Zeiten vorgegeben, damit die gebotenen Abstände eingehalten werden können“.

Mit den Schulklassen, die wegen der Coronakrise nicht mehr anreisen konnten, haben sich die Mitarbeiter der Jugendherbergen in Verbindung gesetzt, um Ausweichtermine zu finden bzw. die Stornierungen zu besprechen. „Das Interesse für Klassenfahrten ist ungebrochen“, weiß Monika Kraft, „allerdings rechnen wir bis Ende diesen Jahres mit nur sehr wenigen Aufenthalten in unseren Häusern.“

Die finanzielle Situation des Jugendherbergsverbandes ist derzeit allerdings sehr ernst. „Als gemeinnütziger Verein haben wir keine Möglichkeiten Rücklagen im notwendigen Umfang zu bilden. Staatliche Finanzhilfen wurden uns zwar zugesagt, allerdings erfolgte bislang keine Zahlung“, heißt es in Weimar.

Die Wasserburg Heldrungen gehört zu den schönsten und beliebtesten Jugendherbergen im Thüringer DJH-Landesverband. Die Zahl der Übernachtungen lag im vergangenen Jahr bei gut 21.000.